Павел Василенко

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг сборных по итогам октябрьских матчей отбора к чемпионату мира-2026.

Сборная Украины в рамках своей отборочной группы к мировому первенству в этом месяце провела два поединка. Подопечные Сергея Реброва на выезде победили Исландию со счетом 5:3, а также в номинально домашней встрече обыграли Азербайджан (2:1).

Эти результаты положительно повлияли на место национальной команды сине-желтых, которая с рейтинговыми очками 1555,36 (14-й показатель команд под эгидой УЕФА) поднялась на одну позицию и теперь 27-я.

Рейтинг сборных ФИФА

1. Испания – 1880,76

2. Аргентина – 1872,43

3. Франция – 1862,71

4. Англия – 1824,30

5. Португалия – 1778,00

6. Нидерланды – 1754,17

7. Бразилия – 1758,85

8. Бельгия – 1740,01

9. Италия – 1717,15

10. Германия – 1713,30

...

27. Украина – 1543,06