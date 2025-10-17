Сборная Украины поднялась в обновленном рейтинге ФИФА
В октябре сине-желтые провели два поединка
около 2 часов назад
Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг сборных по итогам октябрьских матчей отбора к чемпионату мира-2026.
Сборная Украины в рамках своей отборочной группы к мировому первенству в этом месяце провела два поединка. Подопечные Сергея Реброва на выезде победили Исландию со счетом 5:3, а также в номинально домашней встрече обыграли Азербайджан (2:1).
Эти результаты положительно повлияли на место национальной команды сине-желтых, которая с рейтинговыми очками 1555,36 (14-й показатель команд под эгидой УЕФА) поднялась на одну позицию и теперь 27-я.
Рейтинг сборных ФИФА
1. Испания – 1880,76
2. Аргентина – 1872,43
3. Франция – 1862,71
4. Англия – 1824,30
5. Португалия – 1778,00
6. Нидерланды – 1754,17
7. Бразилия – 1758,85
8. Бельгия – 1740,01
9. Италия – 1717,15
10. Германия – 1713,30
...
27. Украина – 1543,06