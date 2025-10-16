Бывший тренер сборной Украины поделился ожиданиями от завершительного этапа квалификации на чемпионат мира-2026 для сине-желтых.

Есть три варианта 😊. Но, думаю, что мы действительно можем занять второе место. Французы, сыграв вничью с Исландией, в некоторой степени вернули интригу в нашу группу. В футболе бывает всякое. Но если реально смотреть на вещи, то команда Дидье Дешама выглядит сильнее и Украины, и Исландии, и тем более Азербайджана.

Да, матч года для нас состоится в Варшаве. Для сборной Украины всё решится в последнем туре в противостоянии с Исландией.

Способен ли Азербайджан потрепать нервы французам и исландцам? Почему бы и нет? Ведь они испортили нам настроение в сентябре. Думаю, что Азербайджану под силу дать бой Исландии на своём поле. Исходя из нынешней ситуации в группе, сборная Украины обязана занять второе место и выйти в стыковые матчи.