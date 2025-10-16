Тренер сборной Украины сообщил, когда в УАФ разберутся в ситуации с Синчуком
Найду́т виновного?
около 1 часа назад
Главный тренер сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко высказался по поводу скандальной дисквалификации вингера команды Геннадия Синчука на матч 1/8 финала юношеского чемпионата мира-2025 против Испании (0:1). Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.
О Синчуке я получил информацию за час до установки на игру с Испанией. У меня голова была занята совсем другими делами, чем решением этого вопроса. Уже в Украине, в спокойной обстановке, мы разберемся, как это произошло.
Кто находился в составе сборной Украины на чемпионате мира U-20?
Вратари: 1. Станислав Ванивский (Сталь Жешув, Польша), 12. Владислав Крапивцов (Жирона, Испания), 16. Маркия Бакус (ЛНЗ Черкассы).
Защитники: 3. Кирилл Дегтярь, 13. Даниэль Вернаттус (оба – Металлист Харьков), 4. Николай Киричок (Карпаты Львов), 5. Владислав Кисиль (Понферрадина, Испания), 6. Максим Мельниченко (Полесье Житомир), 17. Максим Деркач (Тукумс 2000, Латвия), 20. Алексей Гусев (Кудривка).
Полузащитники: 10. Геннадий Синчук (Монреаль, Канада), 11. Данил Кревсун (Боруссия Д, Германия), 7. Артур Шах (Карпаты Львов), 18. Богдан Будко (АЗ, Нидерланды), 8. Даниил Ващенко (Александрия), 21. Матвей Панченко (Металлист 1925 Харьков), 14. Кристиан Шевченко (Уотфорд, Англия), 2. Виталий Катрыч (Ингулец Петрово), 15. Ярослав Караман (Полесье Житомир).
Нападающие: 9. Матвей Пономаренко (Динамо Киев), 19. Александр Пищур (ЭТО, Венгрия).
Ранее Михайленко выразил сожаление по поводу того, что Украина в плей-офф сразу же попала на Испанию.
Поделиться