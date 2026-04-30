УЕФА назвала символическую сборную первых полуфиналов ЛЧ и лучшего игрока недели
Усман Дембеле возглавил звездную сборную недели
около 1 часа назад
УЕФА подвела итоги первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов сезона 2025/26, определив лучшего игрока и символическую сборную недели. Главным героем тура стал нападающий ПСЖ Усман Дембеле, который помог парижанам одержать победу над мюнхенской Баварией со счетом 5:4.
28-летний француз оформил дубль и отдал результативную передачу, опередив в опросе Антуана Гризманна из Атлетико.
Символическая сборная недели Лиги чемпионов
Вратарь: Давид Рая (Арсенал)
Защитники: Габриэль (Арсенал), Марк Пубиль (Атлетико), Дайо Упамекано (Бавария)
Полузащитники: Майкл Олисе (Бавария), Хвича Кварацхелия, Жоау Невеш, Витинья (все — ПСЖ)
Нападающие: Луис Диас (Бавария), Антуан Гризманн (Атлетико), Усман Дембеле (ПСЖ)
Решающие поединки за выход в финал состоятся на следующей неделе. В понедельник, 5 мая, Арсенал примет Атлетико в Лондоне, а во вторник, 6 мая, Бавария дома постарается отыграться в противостоянии с ПСЖ.
Симеоне рассказал, чего не хватило Атлетико для победы над Арсеналом в ЛЧ.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05