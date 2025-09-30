Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может покинуть свою должность после октябрьских матчей отбора к чемпионату мира.

Интерес к 51-летнему специалисту проявляет греческий Панатинайкос, который недавно расстался с Руем Виторией и временно доверил руководство командой Христосу Контису.

По данным журналиста Игоря Бурбаса, Украинская ассоциация футбола и ее президент Андрей Шевченко не планируют отпускать нынешнего тренера национальной команды. Сам Ребров сейчас полностью сосредоточен на предстоящих поединках, после которых и примет решение о своем будущем.

Украина имеет два матча – 10 октября на выезде против Исландии и 13 октября дома с Азербайджаном. В первых двух турах команда набрала лишь одно очко и отстает от лидера группы на пять пунктов.

Ожидается, что Ребров покинет сборную, если после четырех туров она потеряет шансы пробиться на чемпионат мира-2026. В случае сохранения турнирных перспектив украинский тренер продолжит работу и возглавит команду в ноябрьских международных встречах.