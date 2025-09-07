Павел Василенко

После стартового матча отбора ЧМ-2026 против Франции (0:2) сборная Украины начала целенаправленную подготовку ко второму матчу сентябрьского цикла – против Азербайджана.

Вчера тренерский штаб сине-желтых разделил команду на две условные группы. Первая – те, кто провел матч с Ле бле в запасе или выходил на замену, провела тренировку. Вторая – те, кто вышел во Вроцлаве в стартовом составе, занималась восстановлением.

Как сообщает официальный сайт УАЛ, сегодня команда провела тренировку и собралась в дорогу. Вылет в Баку, где 9 сентября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова пройдет игра Азербайджан – Украина (19:00 по Киеву) запланирован сегодня после обеда.