Спортивный комментатор Виталий (V1lat) Волочай оценил старт сборной Украины в отборе на ЧМ-2026.

В стартовом матче квалификации сине-желтые уступили Франции (0:2).

Ну вообще впечатления от матча прямо хорошие. Хорошо играли, бросались на мячи, боролись знатно. Шансы были.

Первые минут 15 было прямо страшно, что это может быть много ноль, но прямо ну понравилось. Французы, ну конечно французы, и на контре второй забили. Но по факту шансов у них было не так и много.

Ну и Украина могла забивать, поэтому ну ок. Больше чем ок.

Очевидно, что матчи с французами это так, не то что Украина должна выигрывать, тут интереснее другие матчи.

Но мне прямо понравилось, - написал Волочай в Telegram.