Главный тренер сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко рассказал, почему нападающий Нюрнберга Артем Степанов не смог присоединиться к команде перед отъездом на чемпионат мира в Чили.

– Есть определенные волнения по поводу того, что некоторые клубы не отпускают игроков. Нам уже пришло окончательное подтверждение по Артему Степанову. К сожалению, клуб не позволил ему ехать. Артем хотел и был очень мотивирован. Мы общались со спортивным директором, с тренером, но клуб не разрешил.

Дело даже не в датах ФИФА. Чемпионат длится месяц – и он никогда не проходит в даты ФИФА. Он частично их охватывает, но все равно часть чемпионата выходит за эти рамки. Кажется, все время он проходил летом во время отпусков.

А сейчас его проводят осенью, когда команды играют свои самые важные игры. Поэтому, конечно, многие клубы не будут отпускать своих игроков, – сказал Михайленко в интервью ua.tribuna.com.