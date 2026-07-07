Сборная Украины установила уникальное достижение на юношеском Евро
Сине-желтые сыграют в полуфинале турнира
около 2 часов назадПодписаться в
Фото: УАФ
В Уэльсе продолжается юношеский чемпионат Европы-2026, где под руководством тренера Дмитрия Михайленко пока что довольно успешно выступает и сборная Украины до 19 лет.
Ранее лишь восемь юношеских команд проходили групповой этап чемпионата Европы до 19 лет без потери очков, а в последний раз это удавалось сделать в 2025 году Нидерландам.
- Испания (2004, 2010, 2013, 2025, 2026)
- Сербия и Черногория (2005)
- Германия (2008)
- Чехия (2011)
- Португалия (2014, 2023)
- Франция (2015, 2019, 2022)
- Англия (2016, 2017, 2022)
- Нидерланды (2025)
- Украина (2026)
В полуфинале Евро-2026 украинцы встретятся со сборной Германии. Матч состоится 8 июля в 21:00.
Команда Дмитрия Михайленко также гарантировала участие в чемпионате мира (U-20), который в 2027 году примут Узбекистан и Азербайджан.