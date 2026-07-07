Павел Василенко

В Уэльсе продолжается юношеский чемпионат Европы-2026, где под руководством тренера Дмитрия Михайленко пока что довольно успешно выступает и сборная Украины до 19 лет.

Ранее лишь восемь юношеских команд проходили групповой этап чемпионата Европы до 19 лет без потери очков, а в последний раз это удавалось сделать в 2025 году Нидерландам.

Испания (2004, 2010, 2013, 2025, 2026)

Сербия и Черногория (2005)

Германия (2008)

Чехия (2011)

Португалия (2014, 2023)

Франция (2015, 2019, 2022)

Англия (2016, 2017, 2022)

Нидерланды (2025)

Украина (2026)

В полуфинале Евро-2026 украинцы встретятся со сборной Германии. Матч состоится 8 июля в 21:00.

Команда Дмитрия Михайленко также гарантировала участие в чемпионате мира (U-20), который в 2027 году примут Узбекистан и Азербайджан.