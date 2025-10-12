Павел Василенко

На следующий день после выездной победы над Исландией в отборочном матче ЧМ-2026 со счетом 5:3 сборная Украины вернулась в Польшу.

К сожалению, не обошлось без потерь: из-за травмы, полученной в игре в Рейкьявике, расположение сине-желтых покинул полузащитник португальской Бенфики Георгий Судаков, сообщает пресс-служба УАФ.

Сегодня в Кракове состоятся традиционные мероприятия перед матчем Украина – Азербайджан (13 октября, 21:45 по Киеву). В 17:30 по местному времени начнется пресс-конференция Сергея Реброва и одного из его игроков, а в 18:00 – тренировка сборной Украины.

Украина имеет четыре очка и занимает второе место в группе D. Исландия имеет три балла и третью позицию, Франция лидирует с девятью очками, а Азербайджан замыкает таблицу с одним пунктом.

Уже завтра, 13 октября, команда Реброва примет Азербайджан на своем номинальном домашнем поле в Кракове. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.