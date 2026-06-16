Павел Василенко

Национальная сборная Южной Кореи бойкотировала национальные СМИ после словесной критики лидера команды Сон Хын Мина.

Несколько дней назад в социальных сетях распространилось видео с южнокорейской тренировочной базы. Во время записи журналисты забыли выключить микрофоны и начали травить капитана команды Сон Хын Мина.

Звезду критиковали за то, что он не прошел обязательную двухлетнюю военную службу на родине. 33-летний спортсмен прошел только три недели тренировок после Олимпиады 2018 года.

«Только потому что он капитан, он бегает, как командир взвода? Запишите это. Он бегает, как будто служит в армии. Это потому что он капитан? И он даже не отслужил полную воинскую службу», – сказали журналисты.

Реакция национальной команды на комментарии журналистов была жесткой. Полузащитник сборной Кореи Ян Хен Чжун заявил, что из солидарности с Соном другие члены национальной команды отказываются от интервью.

Более того, в последние дни пресс-конференция Южной Кореи была отменена. Федерация футбола страны опубликовала развернутое заявление по этому поводу.

«Корейская футбольная ассоциация обращается к редакторам и журналистам с призывом к большему вниманию и ответственному подходу к национальной сборной и её игрокам, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем. Корейская футбольная ассоциация будет продолжать уделять приоритетное внимание защите игроков и стремиться создать здоровую среду для сотрудничества со СМИ», – заявила национальная федерация.

В первом туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Южной Кореи победила Чехию – 2:1. Следующую игру корейцы проведут 19 июня против Мексики.