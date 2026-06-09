Сегодня состоятся ответные матчи плей-офф за право участия в УПЛ сезона 2026/27. - 15:30. Левый Берег – Александрия. (первая игра 1:1) - 18:00. Агробизнес – Кудривка. (первая игра 0:0) В прямом эфире поединки можно будет посмотреть на телеканале UPL.TV на следующих ОТТ-платформах: - MEGOGO - SWEET.TV - Киевстар ТВ - Vodafone TV - Lifecell TV - YouTv - Omega TV - УКРАИНСКОЕ ТВ Ранее сообщалось, [сколько игроки Черноморца заработали за выход в УПЛ](https://xsport.ua/ua/football_s/news/solidna-premiya-stalo-vidomo-skilky-hravtsi-chornomortsya-zarobyly-vyyshovshy-do-upl/).