Дубль Сторчоуса принёс Кудривке победу над Рухом в перенесённом матче УПЛ
Львовяне ответили голом Романа
около 3 часов назад
В матче 28-го тура УПЛ Кудривка обыграла Рух со счетом 2:1. Встреча была перенесена на день из-за продолжительной воздушной тревоги накануне.
Результат поединка определил дубль Сторчоуcа в начале игры. На 3-й минуте полузащитник воспользовался ошибкой Бойко, а еще через три минуты удачно сыграл на добивании. Рух ответил голом Романа лишь в конце второго тайма.
УПЛ. 28-й тур
Кудривка – Рух – 2:1
Голы: Сторчоус, 10, 13 – Роман, 86
Эта победа стала первой для Кудривки под руководством Александра Протченка. После этого тура команда имеет 25 очков и занимает 13-е место. Рух с 21 баллом остался на 14-й позиции.
Победа на классе. Шахтер отправил три мяча Оболони в матче УПЛ.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05
Поделиться