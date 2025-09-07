Сергей Стаднюк

Сборная Азербайджана по футболу накануне матча второго тура группы D квалификации на чемпионат мира-2026 против команды Украины в Баку понесла серьезную потерю. Об этом сообщает azerisport.com.

По информации источника, из состава команды выбыл нападающий Нариман Ахундзаде. Форвард Карабаха получил травму.

Отмечается, что футболист останется вне игры 3 – 4 недели. Таким образом, помимо матча с Украиной он пропустит стартовый поединок Карабаха на общем этапе Лиги чемпионов против Бенфики Анатолия Трубина и Георгия Судакова, который состоится 16 сентября в Португалии.

Встреча Азербайджан – Украина состоится 9 сентября на стадионе Тофика Бахрамова и начнется в 20:00. Обе команды после стартового тура имеют 0 в графе очков.

Напомним, сборная Украины в первом туре проиграла Франции (0:2).