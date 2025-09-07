Защитник Александрии Тео Ндика поделился в интервью Eurosport опытом игры в условиях войны в Украине.

Мы возвращались со сборов в Турции. Но ведь в Украину невозможно прилететь самолетом. Поэтому приходится ехать или через Молдову, или через Польшу. В итоге мы прилетели в Польшу, в Краков. Дальше автобусом до границы. Там нужно пройти таможню двух стран, и это занимает очень много времени, чтобы попасть в Украину. Минимум два часа. В итоге мы потратили целый день, чтобы добраться до Александрии. Приехали вечером, так что я почти ничего не успел увидеть.

Но хорошо помню, что сразу прозвучала сирена. Я спросил, что нужно делать в таких случаях. Мне ответили абсолютно спокойно: «Ничего. Просто слушаешь сирены и живешь дальше». И действительно, мне сказали правду: в моем городе ничего особенного не происходит. В целом, в Украине люди живут обычной жизнью. Все открыто. Это выглядит так, будто ты во Франции. Люди работают, занимаются своими делами. Мы спокойно идем на тренировки. Я живу так, будто нахожусь в Швейцарии или во Франции. Единственное отличие — это сирены: по три-четыре раза в день, иногда и до восьми. Они предупреждают, что над тобой пролетает ракета или дрон.

На первой неделе, когда я приехал, это было довольно странно, особенно ночью, когда слышишь сигнал и думаешь: «О, это за мной пришли…». Но со временем даже к этому привыкаешь. Я имел возможность побывать в Киеве, там ситуация сложнее: частые обстрелы, разрушенные здания, разбитые машины. Там я своими глазами увидел реальность. В Telegram мы получаем информацию обо всем, что происходит в Украине, в режиме реального времени. В течение дня всегда знаешь, что произошло. То, что вы видите во Франции, немного искажено, потому что на самом деле здесь ежедневно есть погибшие.

Чувствовал ли страх? Да, только один раз. Когда мы поехали играть в Одессу — город, который часто бомбят, стратегическая точка для обеих сторон. Меня предупреждали о опасности, и сначала я не очень хотел ехать. Но поехал. Это было десять часов на автобусе из Александрии. Когда мы подъехали к отелю, я вышел из автобуса и услышал звук, которого никогда раньше не слышал. Российская ракета летела бомбить город, и украинские силы ответили. В небе ракета сбила ракеты. Взрыв был настолько сильный, что все машины на земле начали сигналить, а земля задрожала...

Я был немного шокирован. Мне понадобилось полчаса, чтобы осознать, что произошло. Потом мы спустились в укрытие отеля, и все постепенно успокоилось. Страха я особенно не испытывал, но был поражен от увиденного и услышанного. Вспоминаю также, как мы остановились на трассе при выезде, и вдруг одновременно там остановились четыре боевых танка. Такие, которые видишь только в видеоиграх! Это было безумие — с пулеметами, тяжелым вооружением. Такие вещи напоминают тебе, что ты находишься в стране, где идет война. А еще помню первую поездку поездом: в вагон садились солдаты, возвращавшиеся с фронта.

Очень много украинских футболистов имеют близких родственников или друзей, которые отправились на фронт и которых они не видели уже два-три года… У некоторых ребят из моей команды родители погибли, потому что пошли на войну и никогда не вернулись — их убили, или они пропали без вести, или попали в плен… Многие люди в клубе потеряли свои дома или машины, потому что те просто взорвались...