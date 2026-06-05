Сегодня состоятся первые матчи плей-офф за право играть в УПЛ.
Впереди решающие матчи сезона
около 1 часа назадПодписаться в
Фото - УПЛ
За два места в УПЛ будут бороться четыре команды – Кудривка и Александрия из Премьер-лиги и Левый берег и Агробизнес из Первой лиги.
- 15:30. Александрия – Левый берег
- 18:00. Кудривка – Агробизнес
Ответные матчи состоятся во вторник, 9 июня.
Базовая дата нового сезона УПЛ – 1 августа.
Ранее стало известно, что Рух официально исключен из соревнований Украинской Премьер-Лиги сезона 2025/26.
Поделиться