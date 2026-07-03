Павел Василенко

Ситуация вокруг сборной Южной Кореи остается напряженной. Вылет команды из чемпионата мира-2026, который проводится в США, Канаде и Мексике, был воспринят в стране чрезвычайно тяжело, и последствия до сих пор ощущаются. Больше всего от ситуации пострадал главный тренер Хон Мён Бо, которого несколько часов назад сфотографировали в аэропорту во время посадки на рейс в Соединенные Штаты.

Перед СМИ тренер выглядел очень расстроенным и даже пытался быть неузнаваемым. Последние несколько дней были для него чрезвычайно трудными, поскольку он постоянно получал угрозы смерти. Это заставило его покинуть Корею, опасаясь за свою безопасность.

Встреча, которую получила национальная команда два дня назад, была абсолютно враждебной, основные выкрики были направлены на тренера. СМИ также сообщали, что столицу заполонили плакаты. Некоторые предприятия даже разместили плакаты, запрещающие Хон Мён Бо вход в их заведения.

Информация о вылете Южной Кореи достигла даже правительственных кругов. Президент Ли Чжэ Мён обратился к Министерству культуры, спорта и туризма с просьбой начать расследование всех нарушений, которые помешали южнокорейцам пройти групповой этап. В настоящее время президент федерации и тренер подали в отставку, а последний был вынужден покинуть страну. Экстренная ситуация, вызванная провалом чемпионата мира.