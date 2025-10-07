Ганский нападающий Борнмута Антуан Семеньо попал в сферу интересов сразу двух топ-клубов Англии Арсенала и Ливерпуля, сообщает Indykaila News.

По данным источника, руководство Борнмута готово расстаться с 24-летним форвардом, если за его трансфер предложат 100 миллионов евро. Лондонский клуб уже осведомлен о запрашиваемой сумме и рассматривает возможность усиления атакующей линии игроком сборной Ганы.

Не отстает и Ливерпуль: в клубе работает бывший спортивный директор Борнмута Ричард Хьюз, который поддерживает хорошие отношения с экс-работодателем. Красные уже вступили в контакт с нынешним клубом Семеньо.

Семеньо демонстрирует отличную форму в текущем сезоне АПЛ — после семи туров на его счету шесть забитых мячей, что делает его вторым бомбардиром чемпионата после Эрлинга Холланда, который отличился девять раз.

