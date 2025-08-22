Михаил Цирюк

В субботу, 23 августа, состоится один из главных матчей 2 тура АПЛ между Манчестер Сити и лондонским Тоттенхемом. В прошлом сезоне любой матч с участием шпор вряд ли можно было бы отнести к топовым, однако новую кампанию команда начала неплохо, так что заслужила на внимание.

Ну а Сити - это всегда Сити, и в этом сезоне подопечные Пепа Гвардиолы точно постараются реабилитироваться за откровенно неудачный предыдущий. Предлагаем вашему вниманию анонс одного из центральных противостояний европейского футбольного уик-энда.

Как начали сезон?

Для Тоттенхема новая кампания началась еще в середине прошлой недели матчем за Суперкубок УЕФА, и подопечные Томаса Франка, несмотря на поражение (2:2, пен.3:4) выглядели там очень достойно. На протяжении абсолютного большинства игрового времени шпоры ничем не уступали неуемному в прошлом сезоне ПСЖ, но прижавшись к своим воротам в последние 10 минут встречи все же не смогли удержать преимущество в два мяча.

В АПЛ шпоры тоже начали сезон очень качественно. В первом туре чемпионата лондонский клуб просто не заметил Бернли (3:0), который традиционно вернулся в элиту. Дубль Ришарлисона и гол Джонсона позволили Тоттенхему стартовать с уверенной победы. Да, соперник был не самый сильный, однако этот успех в начале пути все же позволяет надеяться на то, что на этот раз на внутренней арене все сложится лучше для шпор.

С еще более уверенной победы начал новый сезон Манчестер Сити. В первом туре команда Пепа Гвардиолы забила в ворота соперника аж четыре мяча: два из них записал на свой счет Эрлинг Холанд, а еще по одному - новички Рейндерс и Шерки.

Таким образом, имеем не просто матч с топовой афишей, а поединок между первой и третьей, на начало тура, командами турнирной таблицы. Хотя весь этот расклад мест на самом начале сезона, конечно, очень условный.

Удобный соперник для шпор?

Несмотря на провальный предыдущий сезон на внутренней арене, именно против Ман Сити Тоттенхем играл очень хорошо. Сперва команда Постекоглу выбросила горожан с 1/8 финала Кубка лиги (2:1).

Затем просто разгромила соперника в первом круге АПЛ (4:0) благодаря дублю Меддисона, а также голам Порро и Джонсона.

И лишь во втором круге подопечные Гвардиолы сумели взять реванш,здобувши мінімальну перемогу у матчі з голом Холанда (1:0). Проте загальний рахунок у протистояннях минулого сезону все ж із запасом на користь шпор.

История встреч

История противостояний манчестерского и лондонского клубов во всех турнирах насчитывает 175 матчей. Небольшое преимущество на стороне Сити — 70 побед против 68 у соперника и 37 ничьих.

Среди поединков горожан и шпор были действительно боевые и легендарные: чего стоит только битва в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона 2018/19, где лондонцы прошли дальше лишь благодаря правилу выездного гола (1:0; 3:4). А чем же все завершится в этот раз?

