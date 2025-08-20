Голкипер Пари Сен-Жермен и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма готов продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. По информации журналиста Фабрицио Романо, футболист в восторге от возможности присоединиться к Манчестер Сити и намерен бороться за место в основном составе команды.

Ключевым фактором его заинтересованности в проекте Манчестер Сити является лично главный тренер англичан Хосеп Гвардиола. Сообщается, что стороны почти согласовали условия личного контракта, а переговоры продвигаются в позитивном ключе.

26-летний итальянец выступает за Пари Сен-Жермен с июля 2021 года. На его счету 161 матч в составе французского клуба, в 56 из которых он сохранил ворота в неприкосновенности.

Также стало известно, что лондонский Челси не намерен подписывать Доннарумму.