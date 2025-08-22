Центральный защитник Рубен Диаш официально продлил контракт с Манчестер Сити еще на четыре года. Согласно новому соглашению, 27-летний португалец останется на Этихаде как минимум до лета 2029 года.

Диаш перебрался в английский клуб из Бенфики в сентябре 2020-го и практически сразу стал опорой оборонительной линии «горожан». С тех пор он провел более 200 матчей за Сити и завоевал девять трофеев, включая четыре чемпионских титула АПЛ и победу в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити хочет продать футболиста, а на игрока уже есть претендент.