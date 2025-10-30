В Италии в восторге от гола Довбика в ворота Пармы: «Он вернулся»
Украинец помог Роме победить
27 минут назад
Артем Довбик/фото: Рома
Итальянское издание il Romanista оценило выступление украинского нападающего римской Ромы Артема Довбика в матче 9-го тура Серии А против Пармы, который завершился со счетом 2:1.
«Наконец, он вернулся с необходимой решимостью, увенчанной одной из голов, присущей центральному нападающему, которого все слишком долго ждали. Пусть возвращение в прошлое также станет поворотным моментом в настоящем, чтобы вернуть атаку к игре по правилам Артема».
Довбик вышел на замену и смог забить решающий гол. Портал отметил его как лучшего игрока встречи, присвоив оценку 7,0.
