Милан близок к подписанию Фюлькруга
Россонери ведут переговоры с Вест Хэмом об аренде нападающего с возможностью выкупа
около 12 часов назад
Итальянский Милан приблизился к оформлению трансфера немецкого форварда Никласа Фюллькруга, который сейчас выступает за Вест Хэм. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, стороны находятся на финальной стадии переговоров и уже обмениваются необходимыми документами.
По информации источника, миланский клуб планирует взять 32-летнего нападающего в аренду до завершения текущего сезона. Соглашение также предусматривает право выкупа футболиста за сумму около 13 миллионов евро.
Ожидается, что за вторую часть сезона в составе Милана Фюллькруг получит зарплату чуть больше чем 1 миллион евро. Руководство россонери рассчитывает, что опытный нападающий усилит атакующую линию команды в борьбе за высокие места.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги Никлас Фюллькруг сыграл 8 матчей за Вест Хэм, однако результативными действиями пока не отметился.
Напомним, в полуфинале Суперкубка Италии Милан уступил в Саудовской Аравии Наполи (0:2).
