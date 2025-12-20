Итальянский Милан приблизился к оформлению трансфера немецкого форварда Никласа Фюллькруга, который сейчас выступает за Вест Хэм. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, стороны находятся на финальной стадии переговоров и уже обмениваются необходимыми документами.

По информации источника, миланский клуб планирует взять 32-летнего нападающего в аренду до завершения текущего сезона. Соглашение также предусматривает право выкупа футболиста за сумму около 13 миллионов евро.

Ожидается, что за вторую часть сезона в составе Милана Фюллькруг получит зарплату чуть больше чем 1 миллион евро. Руководство россонери рассчитывает, что опытный нападающий усилит атакующую линию команды в борьбе за высокие места.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Никлас Фюллькруг сыграл 8 матчей за Вест Хэм, однако результативными действиями пока не отметился.

Напомним, в полуфинале Суперкубка Италии Милан уступил в Саудовской Аравии Наполи (0:2).