Бывший полузащитник, а ныне – скаут Карпат, Михаил Кополовец поделился мыслями, относительно нынешнего поколения футболистов.

У нас тогда был характер. Агрессия – тоже. Мы выходили на поле и грызли землю. Мы выходили не просто играть – мы шли на поле, как на войну. Агрессия, характер, заряд – всё это было на порядок выше. Мы боролись так, как будто это последний матч в жизни. Сейчас немного другие времена, другое поколение. И, возможно, новые ребята имеют другие подходы, другую ментальность – и это тоже нормально.

Но тогда мы по-другому относились к игре. Мы больше ценили то, что имели. Мы смотрели друг другу в глаза и точно знали: сегодня соперник не увезет отсюда победу. Просто не имеет права. И это не про пафос – это про внутреннее ощущение. Чемпионат тогда был сильнее, жестче. Но главное – мы жили каждым матчем. И именно этого, как мне кажется, сегодня немного не хватает, – объяснил Кополовец в интервью YeSport.