Шахтер благодаря дебютному голу Изаки одолел Зарю
«Горняки» заработали три очка
около 1 часа назад
Фото - ФК Шахтёр
Сегодня состоялся матч шестого тура чемпионата Украины, в котором Шахтёр принимал Зарю. Поединок завершился минимальной победой «горняков» со счетом 1:0.
На 87 минуте 18-летний бразилец Изаки попал в дальний верхний угол ворот Зари. Этот гол стал для него дебютным в составе донецкой команды.
Шахтёр в настоящее время занимает место в турнирной таблице чемпионата Украины, имея 14 баллов в активе. Заря идёт 10-й с семью очками.
В следующем туре УПЛ команда Арды Турана 28 сентября сыграет на выезде с львовским Рухом. Подопечные Виктора Скрипника днём ранее примут Оболонь.
УПЛ, 6-й тур
Шахтёр – Заря – 1:0
Гол: Изаки, 87.