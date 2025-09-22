Павел Василенко

Сегодня состоялся матч шестого тура чемпионата Украины, в котором Шахтёр принимал Зарю. Поединок завершился минимальной победой «горняков» со счетом 1:0.

На 87 минуте 18-летний бразилец Изаки попал в дальний верхний угол ворот Зари. Этот гол стал для него дебютным в составе донецкой команды.

Шахтёр в настоящее время занимает место в турнирной таблице чемпионата Украины, имея 14 баллов в активе. Заря идёт 10-й с семью очками.

В следующем туре УПЛ команда Арды Турана 28 сентября сыграет на выезде с львовским Рухом. Подопечные Виктора Скрипника днём ранее примут Оболонь.

УПЛ, 6-й тур

Шахтёр – Заря – 1:0

Гол: Изаки, 87.