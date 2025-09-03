Заря разорвала контракт с полузащитником команды
Футболист получил статус свободного агента
30 минут назад
Фото - ФК Заря
Заря официально объявила о прекращении сотрудничества с украинским полузащитником Ильей Гулько. Об этом сообщает пресс-служба луганского клуба.
По официальной информации, соглашение между футболистом и клубом расторгнуто по взаимному согласию сторон.
«Желаем Илье успешного продолжения карьеры и удачи в новом клубе», – говорится в сообщении клуба.
Гулько перешел в Зарю в 2022 году. Закрепиться в основном составе ему не удалось, поэтому большую часть он играл в аренде в других клубах.
