Шахтер близок к продаже своей звезды в клуб АПЛ: бразилец уже в Лондоне
Футболист сменит команду
около 2 часов назад
Бразильский вингер донецкого Шахтера Кевин оказался в шаге от перехода в английский Фулхэм. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, стороны согласовали условия сделки, а сумма трансфера составит 42 миллиона евро.
22-летний футболист прибыл в Лондон вместе со своим агентом, чтобы договориться о личном контракте с клубом АПЛ. В настоящее время переговоры все еще продолжаются, окончательных договоренностей пока нет.
В текущем сезоне Кевин демонстрирует блестящую форму – в четырех матчах он забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. Контракт вингера с «горняками» действует до конца 2028 года, а Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.
Напомним, Кевин присоединился к Шахтеру в январе 2024 года из бразильского Палмейраса за 12 миллионов евро плюс бонусы.
