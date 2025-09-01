Павел Василенко

Бразильский вингер донецкого Шахтера Кевин оказался в шаге от перехода в английский Фулхэм. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, стороны согласовали условия сделки, а сумма трансфера составит 42 миллиона евро.

22-летний футболист прибыл в Лондон вместе со своим агентом, чтобы договориться о личном контракте с клубом АПЛ. В настоящее время переговоры все еще продолжаются, окончательных договоренностей пока нет.

В текущем сезоне Кевин демонстрирует блестящую форму – в четырех матчах он забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. Контракт вингера с «горняками» действует до конца 2028 года, а Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

Напомним, Кевин присоединился к Шахтеру в январе 2024 года из бразильского Палмейраса за 12 миллионов евро плюс бонусы.