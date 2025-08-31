Павел Василенко

В матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер во Львове принимал Александрия. Встреча завершилась победой «горняков» со счетом 2:0.

Хозяева вышли вперед на 25-й минуте, когда точным ударом головой забил Артем Бондаренко.

На 37-й минуте Педриньо воспользовался грубой ошибкой вратаря Александрии Никиты Шевченко, который не смог зафиксировать мяч в руках – бразилец поразил ворота техничным ударом.

На 69-й минуте до разгромного счета мог довести Кауан Элиас, но с пенальти не переиграл дебютанта Виктора Долгого, который заменил Шевченко после перерыва.

Шахтер занимает второе место в таблице УПЛ, имея десять очков. В следующем туре 13 сентября команда будет гостить у Металлиста 1925;

Александрия идет 16-й без зачетных баллов. 12 сентября действующий серебряный призер УПЛ примет ЛНЗ.

УПЛ, 4-й тур

Шахтер – Александрия – 2:0

Голы: Бондаренко, 25, Педриньо, 37.