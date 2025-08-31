Донецкий Шахтер определился с дальнейшей судьбой своего 22-летнего бразильского вингера Кевина.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "горняки" достигли договоренности с английским Фулхэмом по поводу трансфера футболиста. Украинский клуб запросил у лондонцев сумму более 42 миллионов евро.

Теперь стороны должны обсудить финальные детали соглашения с самим игроком и его представителем.

Ранее Фулхэм уже предлагал 40 миллионов, однако Шахтер отказался, считая сумму недостаточной.

Отметим, что Георгий Судаков стал игроком Бенфики.