Шахтер договорился о продаже Кевина
«Горняки» достигли соглашения с Фулхемом
около 3 часов назад
Кевин/фото: Шахтер
Донецкий Шахтер определился с дальнейшей судьбой своего 22-летнего бразильского вингера Кевина.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "горняки" достигли договоренности с английским Фулхэмом по поводу трансфера футболиста. Украинский клуб запросил у лондонцев сумму более 42 миллионов евро.
Теперь стороны должны обсудить финальные детали соглашения с самим игроком и его представителем.
Ранее Фулхэм уже предлагал 40 миллионов, однако Шахтер отказался, считая сумму недостаточной.
Отметим, что Георгий Судаков стал игроком Бенфики.