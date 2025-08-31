Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков официально покинул донецкий Шахтер и продолжит карьеру в лиссабонской Бенфике.

Пресс-служба горняков выразила благодарность футболисту за годы, проведенные в составе команды, подчеркнув ключевые моменты его выступлений в оранжево-черной футболке.

«Спасибо, Георгий! ФК Шахтер благодарит Георгия Судакова за значительный вклад в достижения и успехи команды, высочайший уровень профессионализма на поле и за его пределами, за эффектные и важные голы, яркие эмоции и все запоминающиеся моменты, пережитые вместе.

Ты вписал свое имя в историю клуба и сердца болельщиков и всегда будешь частью нашей «оранжево-черной» семьи. Желаем больших свершений в дальнейшей футбольной карьере и новых красивых побед», – говорится в сообщении.