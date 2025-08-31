Шахтёр обратился к Судакову после трансфера в Бенфику
Украинец сменил клубную прописку
около 2 часов назад
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков официально покинул донецкий Шахтер и продолжит карьеру в лиссабонской Бенфике.
Пресс-служба горняков выразила благодарность футболисту за годы, проведенные в составе команды, подчеркнув ключевые моменты его выступлений в оранжево-черной футболке.
«Спасибо, Георгий! ФК Шахтер благодарит Георгия Судакова за значительный вклад в достижения и успехи команды, высочайший уровень профессионализма на поле и за его пределами, за эффектные и важные голы, яркие эмоции и все запоминающиеся моменты, пережитые вместе.
Ты вписал свое имя в историю клуба и сердца болельщиков и всегда будешь частью нашей «оранжево-черной» семьи. Желаем больших свершений в дальнейшей футбольной карьере и новых красивых побед», – говорится в сообщении.
За время своей карьеры в Шахтере Судаков сыграл 148 матчей, в которых отметился 35 забитыми мячами и 26 ассистами. Вместе с донецким клубом полузащитник выиграл пять трофеев: дважды становился чемпионом Украины (2023, 2024), дважды поднимал над головой Кубок страны (2024, 2025), а также завоевал Суперкубок Украины в 2021 году.