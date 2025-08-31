Бенфика объявила о переходе полузащитника Шахтера и сборной Украины Георгия Судакова, сообщает официальный сайт клуба.

22-летний хавбек арендован лиссабонским грандом с правом выкупа. В новой команде Георгий будет играть под номером 10.

Комиссия по ценным бумагам и биржам Португалии сообщила, что Шахтер получит за аренду Судакова 6.7 миллиона евро, а по ее завершении Бенфика должна выплатить 20.2 млн евро.

Шахтер также будет иметь право на получение 25% от стоимости будущего трансфера указанного игрока. Следует отметить, что Бенфика имеет возможность уменьшить этот процент с 25% до 15% путем уплаты фиксированной суммы в размере 6 миллионов евро.

Эвертон с Миколенко победил Вулверхэмптон, поражение Брентфорда Ярмоллюка и драматический успех МЮ.