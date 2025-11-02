Павел Василенко

Бывший вратарь донецкого Шахтера Юрий Вирт в интервью сайту Sport-express.ua спрогнозировал результат будущего матча «горняков» против киевского Динамо в рамках 11-го тура УПЛ.

«Склоняюсь к ничьей. Почему-то мне так кажется, что будет результативная ничья 1:1 или даже 2:2», – сказал Вирт.

Поединок между Шахтером и Динамо состоится 2 ноября на «Арене Львов» и начнется в 18:00 по киевскому времени.

В настоящее время донецкая команда занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 21 очко. Динамо расположилось на второй позиции, имея в своем активе 20 баллов.