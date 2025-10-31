Михаил Цирюк

В воскресенье, 2 ноября, донецкий Шахтёр и киевское Динамо проведут второй за неделю классический матч. На этот раз команды встретятся в рамках чемпионата, и в таких матчах всегда интересно наблюдать, как команды работают над ошибками. Кто сделает более правильные выводы? Кто покажет готовность быстро реагировать и вносить изменения? Умеет ли Шахтёр держать удар, а Динамо – не задирать нос. Ответы – уже совсем скоро. Предлагаем вашему вниманию анонс очередной встречи украинских грандов.

Шахтёру не нужно ничего менять

Кроме, разве что, подхода и построения гейм-менеджмента в зависимости от событий на поле. Несмотря на поражение, донецкий клуб провёл неплохой матч в Киеве. Точнее, неплохой первый тайм и начало второго. А потом горняки почему-то сели и решили, что способны удержать минимальное преимущество. Не способны.

Звоночки, свидетельствующие об этом, дважды чётко прозвучали в матчах УПЛ прошлого сезона, когда дончане отпустили соперника сначала на 86, а потом на 90+3 минутах. Но Шахтёр их не услышал, и, добившись минимального преимущества над принципиальным соперником, снова решил его удерживать.

Конечно, команда Шовковского также причастна к тому, что соперник начал играть вторым номером. Это она своей агрессией заставила гостей отойти и ждать финального свистка. Но будем откровенны, если бы счёт оставался 0:0, оранжево-чёрные, вероятно, продолжали бы давить.

Так что задача Шахтёра очень понятна – играть так, как в первом тайме, а не во втором. Впрочем, опять-таки, не забываем, что в футбол играют две команды, и качество противодействия одной также определяет действия другой.

Станет ли Динамо смелее?

Не особенно что-то менять нужно и динамовцам. И речь не только о составе, хотя здесь бы возвращение, как минимум, Тимчика, не помешало бы. Уже полтора десятилетия Динамо не играет против Шахтёра с позиции силы. И это нормально, ведь за это время по общему уровню исполнителей киевляне, в лучшем случае, не существенно уступали сопернику. Преимущества, которое позволяло бы Динамо возить Шахтёр, не было со времён памятных 3:0 в 2011 году с голами Шевченко и Гусева.

Так что Динамо, как всегда, будет играть в матче против Шахтёра от соперника, и осуждать его за это не поворачивается язык. Правда, кубковая победа в среду может вдохновить команду Шовковского играть смелее, более раскованно иагрессивнее. Вместе с этими 2:1 бело-синие сбросили с своих плеч огромный груз под названием «не побеждали Шахтер с 2021 года». Теперь – победили, поняли, что так можно было, и непременно захотят снова.

Страстей будет много

И в этом нет никаких сомнений. Сколько бы мы ни жаловались, что классическое уже не то, это противостояние все равно остается особенным, а команды настраиваются на него по-особенному. Где-то в соцсетях наткнулся на подборку подкатов из поединка в Киеве, посмотри, с какими глазами люди в эти подкаты прыгают, и могу заверить: с драматургией этого противостояния все в порядке.

Шахтер будет зол, потому что проиграл в среду. Динамо будет злым, потому что встреча с Шахтером – это уже повод для злости. Вспомним, как горняки праздновали триумф в финале кубка прошлого сезона как главную победу в своей жизни. Вспомним и то, как динамовцы, после получения чемпионства, напоминали об этом соперникам.

Ну а максимально подогрели градус будущего матча Денис Попов и Георгий Судаков. Первый, напомним, на вопрос о провокациях со стороны скамейки запасных Шахтера в матче кубка, ответил, что вот раньше там играли серьезные игроки, а сейчас – пародия. Второй иронично поздравил Динамо с первой за пять лет победой над пародистами.

Словом, будет бой, будет мясо, будет шоу. Возможно, будут красные карточки, драки, перепалки и точно будет много интересных комментариев после игры. Осталось только, чтобы где-то между этим всем нашлось место и непосредственно для футбола.

