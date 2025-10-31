Нападающий Шахтёра Лука Мейреллиш поделился эмоциями после поражения в матче 1/8 финала Кубка Украины против Динамо (1:2) и поделился ожиданиями от следующей очной встречи команд в 11-м туре УПЛ. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Думаю, нет о чем говорить: мы вышли на второй тайм уверенные, что не можем сбавлять темп, который задали, но, к сожалению, в первой половине игры не смогли воплотить нашу хорошую игру в голы. Как только начался второй тайм, мы хорошо стартовали и забили, но потом выпали из игры. Очень расстроены поражением и вылетом.

Да, безусловно, Шахтер больше заслуживал на победу. Мы провели отличный первый тайм, но, как я уже сказал, к сожалению, не смогли конвертировать нашу хорошую игру в голы. Завершили первый тайм со счетом 0:0, и это была наша большая ошибка как команды. Все, что могу сказать, сейчас я очень расстроен. Но футбол быстр, и уже через несколько дней у нас будет еще одна игра против них, мы сделаем все возможное, чтобы победить.

Во втором матче я и команда отдадим 100, 200 процентов того, что можем, оставим на поле все, чтобы добиться победы, на которую заслуживаем. Знаем, что мы — отличная и очень трудолюбивая команда. Итак, мы приложим максимум усилий, чтобы выиграть и остаться лидерами чемпионата.