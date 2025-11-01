Сергей Разумовский

Киевское Динамо в настоящее время не ведет предметной работы по подписанию левого защитника Васко да Гама Леандріньйо. Об этом сообщает издание Tribuna.com.

В текущих обстоятельствах интерес столичного клуба к 20-летнему фулбеку не перешел в стадию конкретных шагов. Ранее в СМИ появлялась информация, что Динамо предлагало аренду с опцией последующего выкупа прав на игрока, однако, по имеющимся данным, руководство Васко де Гамы отклонило эту идею. Таким образом, перспектива трансфера на данном этапе выглядит маловероятной.

Вторую половину прошлого сезона Леандріньйо провел в аренде в саудовском Аль-Шабабе вместе с бывшим лидером Динамо Георгием Бущаном: на его счету 11 матчей и одна результативная передача. Также футболист участвовал в чемпионате мира U-20 в составе сборной Бразилии.

Ранее спортивный директор Васко да Гама Адмар Лопес заявлял, что готов вести переговоры по поводу перехода Леандріньйо в Динамо при условии предоставления банковских гарантий. Сообщалось, что бразильский клуб согласится исключительно на полноценный трансфер с полной оплатой и сохранением доли от прав на игрока. Контракт Леандріньйо с Васко да Гама действителен до января 2027 года, а сумма клаусулы составляет 60 млн евро.

