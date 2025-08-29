Павел Василенко

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций швейцарский Серветт на своем поле принимал донецкий Шахтер. Поединок завершился победой «горняков» со счетом 2:1.

В первом тайме забитых мячей не было. На 52-й минуте хозяева открыли счет благодаря точному удару Лилиана Нжо. После этого Шахтер доминировал на поле и на 70-й минуте сравнял счет. «Горняки» заработали пенальти, который реализовал Кевин.

Судьба путевки в основной этап турнира решилась в экстра-таймах. Шахтер все-таки дожал соперника – на 113-й минуте Кауан Элиас принес победу донецкой команде.

Таким образом, Шахтер впервые в своей истории сыграет в общем этапе Лиги конференций. Жеребьевка пройдет в пятницу в 14:00 по Киеву.

Лига конференций, раунд плей-офф

Ответный матч

Серветт – Шахтер – 1:2

Голы: Нжо, 52 – Кевин, 70 (пен), Элиас, 113.

Первый матч – 1:1