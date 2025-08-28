Полузащитник Шахтера Марлон Гомес перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги конференций против Серветта сравнил бразильских и украинских футболистов.

У нас действительно очень дружный коллектив. Конечно, в первую очередь, отмечу своих земляков по той причине, что у нас общая культура, общий язык. Конечно, с ними всеми здорово общаюсь и имею тесную связь.

Нет каких-то проблем в коммуникации с украинцами, или с представителями других наций. Даже с теми украинцами, которые покинули команду, как, например, Тарас Степаненко, мы все равно поддерживаем связь. Время от времени мы можем переписываться, пожелать друг другу что-то хорошее. Поэтому считаю себя довольно адаптированным внутри команды.

Путаница после возвращения другого Марлона? Очень удачное замечание. Бывают иногда эпизоды, на тренировках или на каких-то совместных приемах пищи, когда кто-то обращается "Марлон", будь то из тренеров, игроков или персонала — и оба оборачиваются.

Поэтому это может вызывать такие конфузы, но я считаю, что это довольно приятные и веселые, позитивные конфузы, в которых приятно принимать участие. Что касается таких моментов, все-таки я — Марлон Гомес, он — Марлон Сантос. Как минимум по этой характеристике можно как-то нас различить.

Он определенно обладает лидерскими качествами, как и несколько других представителей нашего бразильского сообщества. Но именно к нему особое уважение. Я бы сказал, что он главный из имеющихся лидеров потому, что он много поиграл, увидел целую плеяду разных мировых мест, играл в лучших командах планеты, поэтому, безусловно, мы все его очень глубоко уважаем. Также он своего рода посредник в коммуникациях. Он рупор бразильцев для представителей других национальностей внутри клуба или на внешних платформах.

В целом мы довольно раскрепощенная нация. На самом деле все также зависит от человека, но ощущается разница между нашей группой и группой украинцев. Они более сдержаны в своем поведении. Они по умолчанию спокойны. Мы все-таки люди настроения, мы люди эмоций.

Считаю, куда бы ни идти, в какую бы страну ни поехать, всегда найдутся веселые, энергичные люди. Найдутся спокойные, сдержанные. Но я не считаю, что это вызывает какую-то проблему в коммуникации. Это скорее просто особенность представителей одной группы и другой. Но, как по мне, мы довольно хорошо дополняем друг друга, — заявил Марлон в интервью ua.tribuna.com.