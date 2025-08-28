Павел Василенко

Донецкий Шахтер официально объявил о подписании бразильских футболистов – полузащитника Изеки Силвы и нападающего Луки Мейреллиша.

18-летний полузащитник Изеки Силва перешел в Шахтер из бразильского Флуминенсе. Контракт с игроком рассчитан до 30 июня 2030 года.

Изеки Силва является воспитанником футбольной академии Флуминенсе, за которую выступал с 10 лет. В мае 2023 года подписал первый профессиональный контракт с клубом, в 2024 году в составе юношеской команды стал чемпионом Бразилии (U17) и победителем Кубка Бразилии (U17).

Выступал за Флуминенсе U20 (10 матчей, 2 гола). 6 декабря 2024 года дебютировал в главной команде в матче бразильской Серии А с Куябой, а всего провел за основной состав команды 12 матчей (2 в чемпионате Бразилии, 1 в Кубке Бразилии, 2 в Копа Судамерикана, 7 в чемпионате Кариока).

18-летний нападающий Лука Мейреллиш перешел в Шахтер из бразильского Сантоса. С футболистом подписано соглашение на 5 лет.

Лука Мейреллиш – воспитанник академии Сантоса, за юношеские и молодежные команды которого выступал с 2018 года. В составе Сантоса U20 сыграл 25 матчей (14 голов, 1 ассист).

В июне 2023 года подписал первый профессиональный контракт с клубом, 17 ноября 2024 года дебютировал в составе главной команды в матче Серии В с Регатас Бразил. Всего за основу Сантоса форвард провел 17 игр (7 в бразильской Серии А, 2 в Серии В, 1 в Кубке Бразилии, 7 в чемпионате Паулиста). Чемпион бразильской Серии В (2024). В августе 2025 года был вызван в сборную Бразилии U20.