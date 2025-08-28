Бывший тренер Шахтера U-19 Валерий Кривенцов поделился прогнозом на ответный матч основной команды в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций против швейцарского Серветта.

Я, как и все болельщики, жду только уверенной победы Шахтёра и хорошей игры. Другого пути нет. Если такая команда не будет играть в еврокубках, то это будет катастрофа, провал. Удача должна повернуться к нам лицом.

Шахтёр должен играть так же, как и в первой игре – в комбинационный футбол. В первом матче донецкая команда создала очень много моментов, просто не было удачи. Надеюсь, что в этой игре фортуна будет на нашей стороне.

У Шахтёра уже виден рисунок игры. Команда под руководством Турана знает, как играть и действовать на поле, игроки используют высокий прессинг. И однозначно команда физически лучше готова по сравнению с прошлым сезоном. Единственная проблема – это повышенная травматичность. Вот здесь нужно думать, что делать.

Травмы – результат требований Турана? Я так не считаю. Думаю, сказывается большое количество игр на старте сезона и частые, изнурительные переезды. Кто бы что ни говорил, но это действительно тяжело. У Шахтёра очень много молодых игроков и для них это большая нагрузка.

Я думаю, будет результативная игра и Шахтёр победит. Хочется, чтобы донецкую команду наконец прорвало, и они реализовали хотя бы часть своих моментов, – сказал Кривенцов в интервью «Украинскому футболу».