Полузащитник Шахтера Марлон Гомес перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги конференций против Серветта рассказал о наследовании позиции и номера легенды клуба Тараса Степаненко.

Считаю, что «давление» – не совсем релевантное слово [после того как я унаследовал номер и позицию Степаненко]. Я бы скорее использовал слово «честь». Это действительно большая честь для меня. Чувствую себя в определенной мере благословенным за возможность играть в таком клубе, как «Шахтер», с огромной историей и количеством достижений.

Тарас Степаненко – это, безусловно, идол внутри команды для всех, кто причастен к команде тем или иным образом. Поэтому, безусловно, для меня это честь, и я действительно благодарен за такую возможность быть здесь, играть на позиции такой выдающейся личности, иметь возможность продолжать его традиции и носить сейчас футболку с тем номером, который очень долгое время принадлежал ему. Поэтому я со своей стороны могу лишь сказать, что стараюсь полностью соответствовать ожиданиям относительно этого номера.

Да, конечно, между нами был диалог, был разговор. Это произошло в матче Лиги чемпионов предыдущего сезона против «Боруссии» Дортмунд. Мы уже тогда знали, что Тарас покинет клуб. Это был его прощальный матч в составе горняков. После того, как игра закончилась, все мы почтили его какими-то личными сообщениями с самыми искренними пожеланиями.

И уже после этой милой процедуры у меня с ним состоялся небольшой разговор, небольшой диалог. Там я его спросил, не против ли он, если я возьму его номер, который уже тогда для меня был действительно знаковым, очень значимым. Он очень простой человек, скромный, мне не возразил, не отказал, за что ему, конечно, очень благодарен. Уже тогда, в определенной мере будучи мальчишкой, полгода назад, я все равно ощущал, насколько я уже вырос именно в этом эпизоде, насколько это рост и новый шаг вперед для меня.

Безусловно, шестой – знаковый номер для меня, но не единственный. Раньше я также был очень влюблен в 8-й – это номер, с которым я прошел много очень замечательных эпизодов с начала своей юношеской карьеры, с которым выступал за свои первые клубы. Но и номер 6 также очень особенный для меня.

Когда я выступал на позиции опорного полузащитника, как и Тарас, и на этой позиции меня сейчас чаще всего используют – номер, которым я отмечался в сборной Бразилии. Поэтому как-то ментально я почувствовал, что действительно хотел бы еще больше сблизиться с этим символичным числом.

Непосредственно здесь в клубе – это номер, который закреплен за Тарасом, который несет в себе большую честь, большое уважение, большие эмоции. И я очень рад сейчас иметь возможность быть причастным к нему, – признался Марлон в интервью ua.tribuna.com.