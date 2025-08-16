Тренер игрока Динамо сообщил о серьёзной травме полузащитника
Футболист выступает на правах аренды за зарубежный клуб
25 минут назад
Арендованный у Динамо полузащитник Лехии Антон Царенко может перенести операцию из-за травмы паха. Об этом сообщил главный тренер команды Джон Карвер. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.
Мы все еще ждем окончательного диагноза по Антону Царенко. Либо его ждет длительная пауза, либо операция. В любом случае пройдет немало времени, прежде чем он вернется.
Это плохо для меня, для всей команды и, прежде всего, для Антона. Мы сделаем все, чтобы он вернулся как можно скорее.
В этом сезоне 21-летний полузащитник снова выступает за Лехию на правах аренды. Однако в новой кампании футболист провел всего 45 минут без результативных действий.
