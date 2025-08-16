Арендованный у Динамо полузащитник Лехии Антон Царенко может перенести операцию из-за травмы паха. Об этом сообщил главный тренер команды Джон Карвер. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Мы все еще ждем окончательного диагноза по Антону Царенко. Либо его ждет длительная пауза, либо операция. В любом случае пройдет немало времени, прежде чем он вернется.

Это плохо для меня, для всей команды и, прежде всего, для Антона. Мы сделаем все, чтобы он вернулся как можно скорее.