Павел Василенко

Донецкий Шахтер может оформить еще один громкий трансфер из Бразилии. «Горняки» активно работают над подписанием 18-летнего опорного полузащитника Спорт Ресифе Зе Лукаса, которого считают одним из самых перспективных талантов страны.

По информации Globo Esporte, за футболиста также борется один из клубов французской Лиги 1, а в самой Бразилии интерес к нему проявляют еще два клуба. В Спорт Ресифе подтвердили переговоры с четырьмя потенциальными покупателями и даже отстранили хавбека от матчей, чтобы не рисковать возможным трансфером.

Ранее бразильский клуб оценивал своего воспитанника в 7–14 миллионов евро, однако теперь ожидается, что сделку могут заключить за меньшую сумму.

Контракт Зе Лукаса действует до апреля 2028 года. За основную команду он уже провел 57 матчей, в том числе 24 – в бразильской Серии А. В 2025 году хавбек стал чемпионом Южной Америки в составе сборной Бразилии U-17, а портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 8 миллионов евро.