Павел Василенко

Туринский Ювентус рассматривает возможность подписания вратаря сборной Украины и Бенфики Анатолия Трубина. По информации португальского издания Record, итальянский гранд уже изучает условия потенциального трансфера 24-летнего голкипера.

Сообщается, что Бенфика не готова расставаться со своим основным вратарем менее чем за 40 миллионов евро. Если сделка состоится именно за такую сумму, значительный финансовый бонус получит и донецкий Шахтёр.

Во время продажи Трубина в Португалию «горняки» сохранили право на 40% от прибыли Бенфики с его будущего трансфера. По предварительным оценкам, это может принести украинскому клубу около 16 миллионов евро.

Трубин перешел в Бенфику летом 2023 года и быстро стал первым номером команды. С тех пор он провел 149 матчей, пропустил 144 мяча и 59 раз оставил свои ворота нетронутыми. За сборную Украины вратарь сыграл 29 поединков, в которых восемь раз оформил «сухой» матч.