Шахтер может приобрести нападающего чемпиона Турции
около 2 часов назад
Главный тренер Шахтера Арда Туран заинтересован в трансфере нападающего Галатасарая Ахмеда Кутуджу. Об этом сообщает турецкий журналист Зеки Узундурукан.
По информации источника, сам игрок якобы заинтересован в переходе и дал понять, что готов присоединиться к составу дончан. Также отмечается, что Галатасарай может пойти навстречу в переговорах по трансферу.
Туран уже работал с нападающим, когда возглавлял Эюпспор.
Портал Transfermarkt оценивает Кутуджу в 3.5 млн евро. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.
В этом сезоне форвард провел 17 матчей, в которых забил два гола и отдал два ассиста.
Ранее Шахтер выставил космический ценник на своего нападающего.
