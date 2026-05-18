Главный тренер Шахтера Арда Туран заинтересован в трансфере нападающего Галатасарая Ахмеда Кутуджу. Об этом сообщает турецкий журналист Зеки Узундурукан.

По информации источника, сам игрок якобы заинтересован в переходе и дал понять, что готов присоединиться к составу дончан. Также отмечается, что Галатасарай может пойти навстречу в переговорах по трансферу.

Туран уже работал с нападающим, когда возглавлял Эюпспор.

Портал Transfermarkt оценивает Кутуджу в 3.5 млн евро. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

В этом сезоне форвард провел 17 матчей, в которых забил два гола и отдал два ассиста.

