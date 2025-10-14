Павел Василенко

Донецкий Шахтер заинтересовался юным бразильским защитником Кауã Пратесом, который выступает за Крузейро. Как сообщает журналист Фала Джоване, украинский клуб внимательно следит за развитием 17-летнего таланта.

Впрочем, осуществить трансфер «горняки» смогут только в следующем году – Пратес сможет официально перейти в другую команду только после своего 18-летия, которое он будет праздновать в августе 2026 года.

По данным источника, Пратес считается одним из самых перспективных игроков академии Крузейро. Несмотря на юный возраст, он уже провел восемь матчей за первую команду и пять поединков в составе сборной Бразилии U-17.

На данный момент Шахтер лидирует в турнирной таблице УПЛ, имея 17 очков после восьми туров.