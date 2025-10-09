Левый защитник сборной Азербайджана и Карабаха Турал Байрамов оказался в сфере интересов донецкого Шахтёра. Главный тренер украинской команды Арда Туран стал инициатором возможного трансфера 22-летнего игрока, сообщает Sportinfo.az.

Турецкий наставник обратился к руководству клуба с просьбой начать переговоры и подчеркнул, что наблюдает за Байрамовым ещё с периода работы в Эюпспоре. По его мнению, переход в Шахтёр может помочь футболисту полностью раскрыть свои способности и со временем превратиться в ценный актив, которого можно будет продать в один из европейских клубов через два-три года.

Контракт Байрамова с Карабахом действует до лета 2026 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 1,5 миллионов евро. За

