Сергей Стаднюк

Украинская Премьер-лига опубликовала расписание матчей одиннадцатого тура чемпионата Украины. Информация появилась на официальном сайте УПЛ.

Главным событием одиннадцатого тура станет первое в этом сезоне «Класическое дерби». Шахтер сыграет против киевского Динамо в воскресенье, 2 ноября, на Арене Львов. Начало матча – в 18:00.

Тур стартует 31 октября и продлится четыре дня. Кроме центральной встречи, внимание привлекает матч между Полесьем и Металлистом 1925, который завершит тур.

🗓 Украинская Премьер-лига, 11-й тур

31 октября (пятница)

Кудривка – Оболонь, 18:00

1 ноября (суббота)

Кривбасс – Полтава, 13:00

Колос – Александрия, 15:30

Эпицентр – Верес, 18:00

2 ноября (воскресенье)

Заря – Рух, 15:30

Шахтер – Динамо, 18:00

3 ноября (понедельник)

ЛНЗ – Карпаты, 15:30

Полесье – Металлист 1925, 18:00

На данный момент Шахтер возглавляет турнирную таблицу УПЛ с 17 очками. Второе место занимает Динамо с 16 баллами.

Перед чемпионским противостоянием команды встретятся в 1/8 финала Кубка Украины. Базовая дата этого этапа соревнований – 28 октября.