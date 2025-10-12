Битва кризисных грандов. Названа дата матча Шахтер – Динамо
Также в 11-м туре УПЛ между собой сыграют Полесье и Металлист 1925
Украинская Премьер-лига опубликовала расписание матчей одиннадцатого тура чемпионата Украины. Информация появилась на официальном сайте УПЛ.
Главным событием одиннадцатого тура станет первое в этом сезоне «Класическое дерби». Шахтер сыграет против киевского Динамо в воскресенье, 2 ноября, на Арене Львов. Начало матча – в 18:00.
Тур стартует 31 октября и продлится четыре дня. Кроме центральной встречи, внимание привлекает матч между Полесьем и Металлистом 1925, который завершит тур.
🗓 Украинская Премьер-лига, 11-й тур
31 октября (пятница)
Кудривка – Оболонь, 18:00
1 ноября (суббота)
Кривбасс – Полтава, 13:00
Колос – Александрия, 15:30
Эпицентр – Верес, 18:00
2 ноября (воскресенье)
Заря – Рух, 15:30
Шахтер – Динамо, 18:00
3 ноября (понедельник)
ЛНЗ – Карпаты, 15:30
Полесье – Металлист 1925, 18:00
На данный момент Шахтер возглавляет турнирную таблицу УПЛ с 17 очками. Второе место занимает Динамо с 16 баллами.
Перед чемпионским противостоянием команды встретятся в 1/8 финала Кубка Украины. Базовая дата этого этапа соревнований – 28 октября.
