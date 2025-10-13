Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перед матчем четвертого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана объяснил, почему не вызвал полузащитников Дмитрия Крыськива и Александра Пихальонка из резервного списка вместо травмированного Георгия Судакова. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Основной список мы даем за четыре недели до игры. За это время такие команды, как «Шахтер» и «Динамо», проводят по семь матчей, и поэтому прогнозировать очень трудно. Если кто-то получил травму или что-то еще случилось, есть резерв.

Если говорить о ситуации перед матчем с Азербайджаном, то мы живем в времена, когда из Украины выехать очень сложно. Вы упомянули Крыськива — он пропускал последнюю игру своей команды, и я не знаю, в каком он состоянии, готов играть или нет. Считаю, те игроки, которые есть, должны сделать все для победы в завтрашнем матче. Думаю, этих игроков достаточно.

Хочу обратиться к украинским болельщикам. Для нас очень важна ваша поддержка. И вообще, я очень благодарен Польше, что она дает нам возможность проводить домашние матчи здесь. Здесь всегда очень хорошие условия. И я уверен, завтра на стадионе будут не только украинские болельщики, но и поляки, которые поддерживают Украину.