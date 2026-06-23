Шахтер нацелился на еще одного бразильца
Донецкий клуб продолжает работать на трансферном рынке
17 минут назадПодписаться в
Фото - ФК Олимпиакос
Шахтер работает над трансфером вингера Олимпиакоса Андре Луиса. Об интересе к бразильскому вингеру со стороны донецкого клуба сообщает Х-аккаунт Dros.
Отмечается, что серьёзную конкуренцию донетчанам составляют представители Английской Премьер-лиги, которые также внимательно следят за ситуацией вокруг игрока.
Несмотря на заинтересованность английских команд, Шахтер остается среди главных претендентов на подписание бразильца и ведёт прямые переговоры с Олимпиакосом.
В прошлом сезоне на счету Андре Луиса 30 матчей за Олимпиакос, в которых он успел отметиться семью голами и семью ассистами.
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