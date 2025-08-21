Главный тренер Шахтера Арда Туран перед первым матчем раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против Серветта оценил свой первый месяц в новой команде. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

В пятницу утром будет восстановительная тренировка после игры. И впервые за месяц я дам команде два дня отдыха. В понедельник соберемся в Женеве и будем готовиться к игре там. Честно скажу, после этой игры я надеюсь, что мы проведем эти два дня как отпуск – для отдыха и релакса. И у нас будет достаточно времени на тактическую подготовку после того, как команда соберется вместе. Август был для нас трудным месяцем. Мы старались пройти его как можно лучше. Но я очень доволен тем, как прошел этот месяц, и нашим стилем игры. Также верю, что мы многому научились за этот месяц.

Считаю, это был отличный месяц. Несмотря на то, что нас выбил «Панатинаикос», могу сказать, что я горжусь своими игроками, мы многому научились. Верю, что мы идем очень хорошим путем. В прошлом году финал Лиги конференций был между «Челси» и «Бетисом».

Чтобы эта система работала, нужны время и терпение. Но сейчас я очень доволен тем, как мои футболисты реагируют и ведут себя на поле. Конечно, пересекать границу очень сложно, вы все это знаете. Когда выездная игра в европейских соревнованиях в четверг, наша поездка длится 10 часов и мы можем добраться до отеля только в 10 утра. Но мы очень довольны командой.

Единственное, что я могу сказать о команде и игроках: мы очень довольны. Быть счастливым в жизни очень важно. Конечно, у нас есть все возможности и ресурсы, которые предоставляет «Шахтер». И на этом этапе я хотел бы поблагодарить господина Ахметова, Сергея Палкина, Дарийо, Виталия, Диму, Сальваторе – всех, ведь они действительно делают отличную работу для нас и создают чудесную атмосферу, потому что непросто придерживаться этого графика и управлять всем процессом. Я очень горжусь всеми своими игроками, и мы продолжим двигаться этим путем.